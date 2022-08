A prefeita de Japeri, Fernanda Ontiveros - Felipe Bragança

Publicado 04/08/2022 20:20 | Atualizado 04/08/2022 20:27

Rio - A Câmara de Vereadores de Japeri aprovou, nesta quinta-feira (5), a abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar a prefeita do município, Fernanda Ontiveros (PDT), que é alvo de denúncias de fraudes em licitações, entre elas contratos firmados durante a pandemia de covid-19.



A CPI terá 90 dias para levantar informações sobre as acusações contra Ontiveros e, ao final do processo, pode decidir pela cassação do mandato da mesma. A decisão da abertura da comissão recebeu seis votos favoráveis.



A comissão é encabeçada pelo maior opositor da prefeita, o vereador Thiago da Silva Souza, o 'Thiago Careca'. O conflito entre os dois teria tido um episódio mais recente em abril, quando Ontiveros apresentou representação na Câmara por quebra de decoro contra o vereador. A gestora acusa o adversário de articular seu impeachment. A denúncia também foi registrada na 63ª DP (Japeri).



Investigação



A gestão de Fernanda Ontiveiros foi alvo de operação da Polícia Federal, no fim do ano passado, após análise realizada pela Controladoria-Geral da União (CGU) apontar sobrepreço na compra de respiradores no município da Baixada Fluminense durante a pandemia.



Segundo as investigações, três empresas teriam participado do processo licitatório para direcionar a empresa ganhadora em contrato no valor de R$ 2 milhões.

A Prefeitura de Japeri foi procurada pela reportagem para comentar a abertura da CPI, mas nenhum retorno foi enviado até a publicação desta matéria.