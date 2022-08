A operação foi realizada pela PF conjunta com a Receita Federal, Polícia Civil e a Vigiagro (Vigilância Agropecuária Internacional) - Divulgação

Publicado 05/08/2022 14:59 | Atualizado 05/08/2022 15:00

Rio- A Polícia Federal realizou na noite desta quinta-feira (4) a Operação Aliança, no Aeroporto Galeão, na Ilha do Governador, com o objetivo de prevenir e reprimir irregularidades e atos ilícitos cometidos em região aeroportuária. Na ação, foram apreendidas grandes quantidades de mercadorias irregulares, assim como uma espécie de muda estrangeira, nociva à flora nacional e de entrada proibida no país.

A operação conjunta com a Receita Federal, Polícia Civil e a Vigiagro (Vigilância Agropecuária Internacional), contou com a presença de 60 servidores e seis cães farejadores.

A ação contou com uma série de fiscalizações em voos nacionais e internacionais. Foram inspecionados também, direta e indiretamente, passageiros, tripulantes, aeronaves e bagagens, por intermédio de agentes de segurança, escâneres, câmeras de vigilância e cães de faro.

De acordo com os órgãos envolvidos na operação, outras ações similares ocorrerão rotineiramente, mantendo a cooperação entre Polícia Federal, Receita Federal, Polícia Civil e Vigiagro.