A prisão foi realizada por policiais civis da 32ªDP (Taquara) - Divulgação

Publicado 05/08/2022 14:21 | Atualizado 05/08/2022 14:27

Rio- Um homem acusado de estuprar uma adolescente foi preso nesta quinta-feira (4) no Centro de Duque de Caxias, na Baixada. A vítima era vizinha dele e, na época dos fatos, tinha menos de 14 anos. Contra ele foi cumprido um mandado de prisão pelo crime de estupro de vulnerável, cuja pena é de 15 anos e seis meses de reclusão.

A ação foi realizada por policiais civis da 32ª DP (Taquara). De acordo com as investigações, os fatos aconteceram entre fevereiro de 2016 e julho de 2017, no bairro Nova Marília, em Magé, na Baixada. A mãe da criança consentia e assistia aos abusos realizados pelo homem. Além de ter sido omissa diante à violência sexual, ela ameaçava a filha para que que não revelasse a prática a qualquer pessoa, sob o argumento de que o autor ajudava a pagar as contas da casa.

As investigações apontaram, ainda, que outra mulher, companheira da mãe da vítima, sabia dos abusos e também se omitiu em fazer algo e evitar a violência sexual. Mandados de prisão também foram decretados contra a mãe da vítima e sua companheira. No entanto, as duas fugiram para a Argentina e são consideradas foragidas.