Vento forte provocou a queda de uma árvore na Rua Fábio Luz, no Méier, Zona Norte do Rio - Foto da leitora Isabela Guerra/ Reprodução

Publicado 05/08/2022 20:00 | Atualizado 05/08/2022 20:02

Rio- A chegada de uma frente fria provocou, nesta sexta-feira, ventos fortes e quedas de árvores em diversos pontos do Rio. Como dicas de segurança, a Prefeitura pediu para os moradores evitarem esportes ao ar livre, não passarem sob cabos elétricos, andaimes e escadas, fecharem o registro de gás da casa e para não ficarem embaixo de árvores e coberturas metálicas.

No Méier, Zona Norte do Rio, uma árvore caiu em cima de um carro e bloqueou a passagem na Rua Fábio Luz. No mesmo local, houve queda de energia, mas o serviço foi restabelecido. No Leblon, Zona Sul da cidade, a Rua General Venâncio Flôres está bloqueada para a retirada de uma árvore que caiu. O trânsito está sendo desviado para a Rua João Lira. Comlurb, Light e CET-Rio atuam no local.

O Centro de Operações Rio reforçou para a população não tentar mover os galhos que caíram em cima de fiações. Nesse caso, para evitar acidentes, é necessário ligar para a Defesa Civil, no 199, ou para os Bombeiros, no 193. Segundo o Alerta Rio, serviço meteorológico da Prefeitura, para a noite, há condições para chuva fraca. No sábado, a máxima será de 25°C e a previsão é de chuva fraca a qualquer momento.