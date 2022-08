Drogas como cocaína, crack, loló e maconha foram apreendidas pelos agentes, além de outros materiais e dinheiro em espécie - Divulgação

Drogas como cocaína, crack, loló e maconha foram apreendidas pelos agentes, além de outros materiais e dinheiro em espécieDivulgação

Publicado 05/08/2022 19:16

Rio- Dois homens suspeitos de integrar o tráfico de drogas em Volta Redonda, no sul do estado, foram presos na tarde desta sexta-feira (05) por policiais do 28BPM (Volta Redonda). As prisões aconteceram enquanto os agentes realizavam uma ação contra o crime organizado no Bairro do Coqueiro.



De acordo com os agentes, foram apreendidos com a dupla grande quantidade de drogas, além de um rádio transmissor, duas baterias de rádio transmissor, um celular e R$ 179 em espécie.



O caso foi encaminhado para a 93ª DP (Volta Redonda).