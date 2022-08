Gilberto Braga morreu em novembro do ano passado - Reprodução

Publicado 05/08/2022 18:53

Rio - A Prefeitura do Rio instalará uma placa em homenagem ao autor de novelas Gilberto Braga nesta segunda-feira (8) na Avenida Francisco Bhering, no Arpoador, Zona Sul do Rio. A cerimônia, que começará por volta de 12h, terá a presença de amigos e familiares, como o viúvo Edgar Moura Brasil e a irmã do autor, Rosa Maria Araújo.

Gilberto Braga escreveu mais de 20 novelas ao longo de sua premiada carreira. Entre elas, estão: 'Vale Tudo', 'Dono do Mundo', 'Dancing Days', 'Corpo a Corpo', 'Anos Dourados' e 'Celebridade'. Em 2008, Gilberto venceu o Emmy Internacional de Melhor Telenovela com 'Paraíso Tropical'. Seu último trabalho na TV Globo foi Babilônia, em 2015.

O autor era casado há quase 50 anos com o decorador Edgar Moura Brasil. Ele morreu em novembro de 2021 por conta de complicações de uma infecção generalizada.