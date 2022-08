Bruno Krupp está preso sob custódia por atropelar e matar o adolescente João Gabriel Cardim - reprodução / Rede Social

Bruno Krupp está preso sob custódia por atropelar e matar o adolescente João Gabriel Cardimreprodução / Rede Social

Publicado 05/08/2022 17:15

Rio- Nesta sexta-feira (5), um novo vídeo mostrou o exato momento em que a moto pilotada pelo influenciador e modelo Bruno Krupp atingiu o adolescente de 16 anos. O acidente ocorreu no último sábado (30) , na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, e após ter a perna esquerda amputada, João Gabriel foi encaminhado para o Hospital Lourenço Jorge, mas não resistiu.

Vídeo: Reprodução/ Redes Sociais pic.twitter.com/TwKILa3LZr — Jornal O Dia (@jornalodia) August 5, 2022 No vídeo de uma câmera de segurança, é possível ver João Gabriel atravessando a pista da Avenida Lúcio Costa com sua mãe, acerca de 20 metros da faixa de pedestre, quando Bruno Krupp passa em alta velocidade. De acordo com informações iniciais, a moto estava a mais de 150km/h, em uma via em que a velocidade permitida é de 60km/h. No vídeo de uma câmera de segurança, é possível ver João Gabriel atravessando a pista da Avenida Lúcio Costa com sua mãe, acerca de 20 metros da faixa de pedestre, quando Bruno Krupp passa em alta velocidade. De acordo com informações iniciais, a moto estava a mais de 150km/h, em uma via em que a velocidade permitida é de 60km/h.

O influenciador, que está preso sob custódia no Hospital Marcos Moraes, no Méier, Zona Norte do Rio, foi transferido para a UTI na madrugada desta sexta-feira (5) após ter um dos rins paralisados. Até a noite desta quinta (4), a unidade não tinha vagas e a família tentava uma transferência. A informação foi confirmada pela defesa do modelo.

De acordo com o advogado William Pena, o hospital disponibilizou a vaga após um paciente que estava na UTI ir a óbito. “O rim do Bruno paralisou, ele vai ter que fazer hemodiálise, tem ferida necrosada em cima do rim, ele está lutando para sobreviver, não tem condições de ficar no quarto, tinha que ir para a UTI”, disse.

Segundo a juíza Maria Izabel Peranti, que decretou a prisão preventiva, Krupp deve responder pelo crime de homicídio doloso eventual no trânsito, quando assume o risco de matar. Apesar disso, a defesa tenta que ele responda por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, pois alega que o fato foi apenas um acidente.