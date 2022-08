Emily à esquerda e Rebeca, à direita, foram mortas durante tiroteio em Caxias - Arquivo Pessoal

Publicado 05/08/2022 16:55 | Atualizado 05/08/2022 16:58

Rio - O Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) decretou a prisão preventiva dos dois traficantes pela morte das primas Emily Victória Silva dos Santos, de 4 anos, e Rebecca Beatriz Rodrigues dos Santos, 7 anos. Leandro Santos Sabino, vulgo Trem, e Lázaro da Silva Alves, conhecido como Mestre, respondem por associação para o tráfico e dois homicídios duplamente qualificados.

No dia 4 de dezembro de 2020, Emily e Rebecca brincavam no portão de casa, na Comunidade do Sapinho, em Duque de Caxias, Baixada Fluminense. Durante um confronto entre criminosos e policiais do 15º BPM (Caxias), as meninas foram acertadas por um único tiro de fuzil, que acertou no peito de uma e na cabeça da outra. Na época, familiares culparam a PM pelo disparo que matou as crianças

De acordo com a denúncia do MPRJ, traficantes ainda não identificados atuavam como vigias no momento da ocorrência. Seguindo ordens dos acusados, ele atiraram contra uma viatura que se aproximava do local. Por erro na execução, os disparos acertaram Emily e Rebecca.

A perícia realizada a partir da reprodução simulada apontou que o os tiros não foram efetuados pelos policiais militares envolvidos. Com isso, a Justiça arquivou o inquérito que investigava a participação no crime dos sargentos David Guilherme de Paula Vieira, Marcelo Luiz Teixeira Rey, Valter Sobreira dos Santos Filho e Davson Patrício de Souza e do subtenente Geraldo Dias Soares.