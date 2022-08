Para reduzir os impactos da intervenção, o estacionamento do Parque dos Patins sofreu vários ajustes e novas passagens e acessos foram construídos para viabilizar uma rota de desvio - Fábio Costa / Agência O Dia

Publicado 05/08/2022 22:00 | Atualizado 05/08/2022 22:01

Rio - A prefeitura divulgou, nesta sexta-feira (5), que o trecho da Avenida Borges de Medeiros, sentido Túnel Rebouças, na altura do Parque dos Patins, na Lagoa Rodrigo de Freitas, Zona Sul do Rio, será totalmente interditado, a partir das 7h30 deste sábado (6). A interdição no trecho deve durar três meses, segundo o Centro de Operações Rio (COR), para realização de obras da Secretaria municipal de Infraestrutura (SMI) e da CET-Rio.

Para reduzir os impactos da intervenção, o estacionamento do Parque dos Patins sofreu vários ajustes e novas passagens e acessos foram construídos para viabilizar uma rota de desvio durante a execução da obra na via. Apesar da alternativa criada, a CET-Rio recomenda a utilização da Av. Epitácio Pessoa como rota alternativa.

As interdições contarão com a participação de operadores de tráfego, entre agentes da CET-Rio e apoiadores, que trabalharão para manter a fluidez, orientar os motoristas e efetuar os bloqueios durante a intervenção. Além disso, forte sinalização será implantada na região para orientar e alertar os motoristas sobre as modificações no percurso.

A Avenida Borges de Medeiros é uma importante via da Zona Sul da cidade e um dos principais acessos ao Túnel Rebouças e Túnel Acústico Rafael Mascarenhas com um volume diário médio de 55 mil veículos, quando considerado os dois sentidos de circulação.