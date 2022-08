RJ Digital passará a oferecer 400 novos serviços a partir da próxima semana - Divulgação

Rio - O programa RJ Digital vai passar a oferecer, na próxima semana, 400 novos serviços ao cidadão por meio do portal do Governo do Estado . Até o momento, são disponibilizados 1,3 mil utilidades, sendo 797 digitais.

Na plataforma, desenvolvida pelo Proderj, é possível buscar informações como IPVA, abertura de empresas e acompanhar o desenvolvimento do filho na escola. Os servidores públicos também podem acessar contracheques e receber informes de rendimento. Segundo o Governo do Rio, isso faz com que o estado seja o que mais oferece serviços em um portal como esse no Brasil.

Ainda de acordo com o governo, o RJ Digital é um programa baseado em três pilares: criação de um portal integrado de serviços digitais; regulamentação e publicação de normas e diretrizes; e digitalização dos serviços públicos prestados à população. Cerca de 40 funcionários estão envolvidos em estudos, pesquisas e consultorias para a plataforma.

Prêmio nacional



O Rio de Janeiro recebeu o prêmio de entidade estadual de tecnologia da informação e comunicação (TIC) que mais avançou durante o último ano. Promovido pela Abep-TIC, associação que reúne órgãos estaduais de TIC, a premiação aconteceu durante a 3ª edição do Workshop ABEP e do Seminário ABEP de Gestão, em Brasília. A validação foi feita por um ranking que mensura a implantação do governo digital entre os estados do país.

Para o Governo do Rio, a ação ressalta o avanço do trabalho que vem colocando a tecnologia a serviço da gestão pública e do cidadão fluminense. O Rio de Janeiro também conquistou o primeiro lugar geral na categoria que avalia a normatização sobre modernização para a oferta de serviços públicos.