O influenciador que atropelou o adolescente não tem carteira de habilitação - Rede Social

Publicado 02/08/2022 15:05 | Atualizado 02/08/2022 15:29

Rio- A Polícia Civil investiga o influenciador Bruno Krupp pelo atropelamento que matou um adolescente de 16 anos na Avenida Lúcio Costa, altura do posto 3, na Barra da Tijuca, na noite do último sábado (30). Ele dirigia uma motocicleta quando atropelou a vítima - o impacto foi tão grande que o jovem teve a perna amputada. De acordo com a polícia, o condutor não possui carteira de habilitação (CNH).

Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel da Barra foi acionado às 22h55. A vítima, identificada como João Gabril Cardim Guimarães, foi socorrida em estado grave e o condutor com algumas escoriações. Ambos foram encaminhados ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra.

A direção da unidade informou, nesta terça (2), que o adolescente chegou a ser levado para o centro cirúrgico, mas não resistiu e faleceu pouco tempo depois. Já o influenciador foi atendido e deixou a unidade no domingo (31).

Segundo a Polícia Militar, uma equipe do 31° BPM (Recreio dos Bandeirantes) também foi acionada para verificar uma ocorrência referente ao acidente e encaminhou o caso para a 16ªDP (Barra da Tijuca).

De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado inicialmente como lesão corporal na direção de veículo automotor, mas com a morte da vítima será investigado como homicídio culposo (quando não há intenção de matar). A perícia foi realizada no local e a motocicleta foi apreendida. O veículo não tinha placa, mas foi identificado pelo número do chassi. No Detran, ele aparece licenciado no nome de Krupp.

A corporação informou ainda que o condutor da motocicleta estaria hospitalizado e por isso não foi ouvido. No entanto, a unidade de saúde informou que a alta médica foi concedida no último domingo (30). Questionada, a Polícia Civil ainda não respondeu sobre quando o influenciador irá prestar depoimento.

Quem é Bruno Krupp

Bruno Krupp é um influenciador e modelo fotográfico conhecido também por ter namorado a influenciadora Sarah Poncio. Ele é natural do Rio de Janeiro e sua conta no Instagram somava quase 150 mil seguidores até esta terça-feira (2). Logo após o caso do acidente vir à tona, sua conta passou a ser restrita.