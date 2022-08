Justiça converteu a prisão em flagrante de "Chucky" para preventiva - Divulgação/Disque Denúncia

Justiça converteu a prisão em flagrante de "Chucky" para preventivaDivulgação/Disque Denúncia

Publicado 04/08/2022 09:16

Rio - A Polícia Militar prendeu, nesta quarta-feira (3), um dos líderes do tráfico de drogas do Morro do Amor, no Complexo do Lins, na Zona Norte do Rio. Equipes da 3ª Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do 3º BPM (Méier) chegaram a Anderson dos Santos Morais, de 43 anos, após informações do Disque Denúncia. O criminoso é conhecido como "Chucky", "Brinquedo", "Americano" ou "Trintinha".



O traficante foi encontrado na localidade conhecida como "Zizi", na divisa com o Morro do Amor, no Lins. "Chucky" estava escondido na favela da Rocinha, na Zona Sul, mas foi até à comunidade da Zona Norte para um evento familiar. Após saberem a localização do criminoso, militares do Grupamento de Intervenção Tática (GIT) da UPP foram até a Rua Zizi, onde foram recebidos a tiros.



Depois dos disparos, os policiais entraram na região e prenderam Anderson em flagrante, dentro de um apartamento. Com o traficante havia grande quantidade de drogas, entre elas, 60 gramas de metanfetamina, distribuídos em 98 comprimidos. Os entorpecentes estavam escondidos no banheiro do imóvel, atrás do vaso sanitário.



Além de ser uma das lideranças do Morro do Amor, "Americano" também autorizava os traficantes da comunidade a praticar roubos de veículos, cargas e a pedestres. O material arrecadado pelos bandidos era levado para a favela e outras localidades do Complexo do Lins. "Chucky" já havia sido preso em 2008 por suspeita de participação no roubo de armas da Marinha.



O crime aconteceu em maio de 2007, quando uma viatura da Diretoria de Saúde da Marinha se deslocava no bairro do Lins e foi abordada pelos assaltantes, que estavam armados com fuzis, metralhadoras e pistolas. Na ocasião, os criminosos renderam os militares e levaram o carro, pertences pessoais e duas pistolas Taurus 9mm; uma submetralhadora Beretta, quatro carregadores de pistola com 60 projéteis, dois carregadores de submetralhadora com 60 projéteis e dois coletes de proteção balísticos.



Na ficha criminal de Anderson constam oito anotações pelos crimes de tráfico de drogas, homicídio qualificado, ameaça, cárcere privado, lesão corporal e roubo majorado. O traficante também teve diversas passagens pelo sistema penitenciário entre 1998 e 2016. O criminoso foi encaminhado para a 26ª DP (Todos os Santos) e encaminhado para a Central de Flagrantes da 19ª DP (Tijuca).



Também nesta quarta-feira, a Justiça converteu a prisão em flagrante para preventiva. O Disque Denúncia recebe informações pelo Zap do Portal dos Procurados, pelo número (21) 98849-6099; pelos telefones (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177, além do App Disque Denúncia RJ e também pelo inbox do Facebook e Twitter dos Portal dos Procurados. O anonimato é garantido.