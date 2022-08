Bruno Krupp está preso sob custódia por atropelar e matar o adolescente João Gabriel Cardim - Rede Social

Publicado 04/08/2022 20:07

Rio- O influenciador e modelo Bruno Krupp, que atropelou e matou um adolescente no último sábado (30) , teve uma piora no estado de saúde nesta quinta-feira (4). De acordo com seu advogado, William Pena, um dos rins de Krupp parou de funcionar e agora ele precisa de UTI, mas o hospital em que está internado e preso sob custódia, no Méier, Zona Norte do Rio, não dispõe de vaga.

Ainda de acordo com William, a família do modelo tenta transferência para outro hospital particular, localizado na Ilha do Governador. Segundo a juíza Maria Izabel Peranti, que decretou a prisão preventiva, Krupp deve responder pelo crime de homicídio doloso eventual no trânsito, quando assume o risco de matar.