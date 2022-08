Moto de Bruno Krupp passa por perícia nesta quinta-feira (4) - Foto: Cleber Mendes/ Agência O Dia

Publicado 04/08/2022 17:58

Rio- A Polícia Civil realizou, na tarde desta quinta-feira (4), uma perícia na moto do influenciador e modelo Bruno Krupp, que atropelou e matou o adolescente João Gabriel , de 16 anos, no último sábado (30), na Barra da Tijuca. O objetivo dos investigadores é apurar a velocidade do veículo na hora do acidente. De acordo com informações iniciais, a moto estava a mais de 150km/h, em uma via em que a velocidade permitida é de 60km/h.