Sede da Polícia Federal na Praça Mauá, Centro do RioSandro Vox / Agência O Dia

Publicado 04/08/2022 19:48 | Atualizado 04/08/2022 19:52

Rio - Policiais federais do Núcleo de Capturas (Nucap) prenderam, nesta segunda-feira (1º), um homem acusado de cometer crimes contra o Código Eleitoral. O suspeito, de 39 anos, não teve a identidade revelada e foi preso no bairro de Copacabana, na Zona Sul do Rio.

Os agentes cumpriram o mandado de prisão expedido pela 7ª Zona Eleitoral (Tijuca) na residência do acusado. Em seguida, ele foi encaminhado aos sistema prisional do estado, onde está à disposição da Justiça.