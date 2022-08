Bárbara Iglesias Cao, 52 anos, é professora e tentou entrar com celulares e drogas na Penitenciária Lemos de Brito, no Complexo de Gericinó - Divulgação/Polícia Penal

Bárbara Iglesias Cao, 52 anos, é professora e tentou entrar com celulares e drogas na Penitenciária Lemos de Brito, no Complexo de GericinóDivulgação/Polícia Penal

Publicado 04/08/2022 18:48

Rio - A Polícia Penal prendeu, na tarde desta quinta-feira (4), uma professora que tentou entrar na Penitenciária Lemos de Brito, no Complexo de Gericinó, Zona Oeste do Rio, com nove celulares, seis chips e drogas. Bárbara Iglesias Cao, de 52 anos, é professora da 1ª a 4ª série do Colégio Estadual Mario Quintana, que pertence ao sistema prisional e fica localizado no interior da penitenciária.

fotogaleria

Os inspetores do Grupamento de Portaria Unificada (GPU) realizaram uma revista nos pertences da profissional e a submeteram ao scanner corporal durante a sua entrada. Bárbara também tentou entrar no complexo com dois invólucros de pó branco, que podem ser cocaína. Aos policiais, a professora disse que estava cometendo o crime para "complementar o salário".

Ela trabalha na unidade desde o ano passado e, de acordo com a Secretaria de Estado de Educação (SEEDUC), Bárbara não é servidora de carreira. A presa possui contrato temporário, que expira em 31 de dezembro deste ano.

A professora e o material ilícito foram apresentados à 35ª DP (Campo Grande), onde a ocorrência foi registrada. Ela já está à disposição da Justiça.



Operações para retirada de materiais proibidos em presídios

A Secretaria de Administração Penitenciária informou que vem intensificando as operações para retirar materiais proibidos, especialmente celulares, das unidades prisionais. Em quatro meses, foram apreendidos cerca de 2.600 celulares em todo o estado. Somente nesta quinta-feira (4), foram apreendidos 52 celulares, sendo que 50 deles estavam no presídio Dalton Crespo, em Campos dos Goytacazes.