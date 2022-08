Vinícius teria atacado a ex-mulher com uma chave inglesa - Reprodução / Redes sociais

Publicado 04/08/2022 18:36

Rio- A Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) do Centro do Rio prendeu, nesta quinta-feira (4), Vinícius Tavares Lourenço, acusado de agredir a ex-companheira com socos, chutes e golpes com uma chave inglesa . Ele foi capturado após levantamento de dados e um trabalho de inteligência. Contra o autor foi cumprido um mandado de prisão.

Vinícius estava foragido da Justiça após atacar violentamente a ex-companheira Jessyca Lopes Garcia, de 29 anos. O crime, segundo as investigações, teria acontecido no dia 31 de julho deste ano.

De acordo com amigos da vítima, ela foi atacada com socos e golpes, com uma chave inglesa, por Vinícius, que não aceitava o fim do relacionamento. Ainda de acordo com as investigações, Jessyca já tinha um histórico de perseguição e violência psicológica exercida por Vinícius, e por isso teria pedido a separação.

No meio do ataque, a mãe de Jessyca, uma idosa de 63 anos, também foi machucada ao tentar ao tentar ajudar a filha e impedir as agressões. Por conta da tentativa de femincídio, Jessyca teve um pedaço da orelha mutilada e ferimentos na cabeça.

De acordo com a Polícia Civil, a designer fez duas cirurgias e ainda está sob cuidados médicos.