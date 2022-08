Vacinação infantil: alívio para os pais e segurança para a garotada - Douglas Macedo

Publicado 04/08/2022 18:33

Rio- Quem precisa atualizar a carteira de vacinação dos pequenos cariocas, a hora é agora. A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (SMS) promoverá, a partir de segunda-feira (8), a Campanha de Vacinação contra a Poliomielite e Multivacinação para Atualização da Caderneta da Criança e do Adolescente. A campanha vai até 9 de setembro, com o dia D de mobilização acontecendo no sábado, 20 de agosto.



A ideia é que, ao atualizar as cadernetas de vacinação de crianças e adolescentes de acordo com o calendário básico de vacinação preconizado pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI), possa ser reduzido o risco de transmissão de doenças imunopreveníveis.



Serão aplicadas vacinas contra poliomielite para crianças de 1 a 4 anos e disponibilizados todos os demais imunizantes para complementar o esquema vacinal para o público de zero a 14 anos.



As vacinas disponibilizadas durante a campanha serão BCG, Hepatite B, Pentavalente (DTP/Hib/ HB), Pólio inativada, Pólio oral, Rotavírus, Pneumocócica 10 valente (Conjugada), Meningocócica C (Conjugada), Febre amarela, Tríplice viral, Varicela, DTP, Hepatite A, Difteria e tétano, Meningocócica ACWY (Conjugada), HPV Quadrivalente, Influenza e Covid-19. Caso haja indicação, as vacinas necessárias para atualização poderão ser feitas simultaneamente com a vacina contra covid-19.



De acordo com a SMS, a estimativa é de que mais de um milhão de pessoas de zero a 14 anos possam atualizar a caderneta, sendo que, deste total, cerca de 280 mil crianças deverão receber a dose contra a poliomielite.



As Unidades de Atenção Primária (clínicas da família e centros municipais de saúde), estão abertas para a vacinação de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h. A SMS recomenda que pais e responsáveis estejam com a caderneta de vacinação da criança e do adolescente, ou algum outro comprovante da situação vacinal, em mãos para que as equipes possam identificar quais vacinas ou doses estão atrasadas,