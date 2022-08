Último Panorama Covid (17) mostra a solicitação de leitos com tendência de aumento - user2415731 - Freepik - Creative Commons

Último Panorama Covid (17) mostra a solicitação de leitos com tendência de aumentouser2415731 - Freepik - Creative Commons

Publicado 04/08/2022 17:58 | Atualizado 04/08/2022 18:00

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) registrou, nesta quinta-feira (4), 2.850 novos casos da covid-19 e 32 mortes pela doença nas últimas 24 horas. No total, desde o início da pandemia, em março de 2020, foram contabilizados 2.455.125 casos e 74.924 óbitos. A taxa de ocupação nas enfermarias está em 13%. Já a taxa de ocupação nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) é de 55%.

De acordo com a atualização, a taxa de letalidade está em 3,06%. O registro feito nas últimas 24 horas não significa que o caso tenha acontecido no mesmo período.

SMS ainda não sabe que destino dará a vacinas vencidas contra a Covid

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) contabiliza o número de doses da vacina AstraZeneca que venceram nesta terça-feira (2) e que não foram aplicadas. Segundo a pasta, as doses estão sendo recolhidas dos postos de saúde . Elas serão contadas, lacradas e refrigeradas até que o Programa Nacional de Imunização (PNI) emita uma nova nota técnica com orientações.

Apesar das doses descartadas, o calendário de vacinação não sofrerá alterações. De acordo com a SMS, a vacinação segue nas unidades da rede municipal para todas as idades, tanto para a primeira dose (para todas as pessoas com 3 anos ou mais), quanto para doses de reforço a partir de 11 anos, com intervalo de 4 meses entre uma dose e outra.