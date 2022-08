Rio tem 28 mil doses de AstraZeneca com validade até esta terça-feira - Divulgação

Rio tem 28 mil doses de AstraZeneca com validade até esta terça-feira Divulgação

Publicado 03/08/2022 15:43 | Atualizado 03/08/2022 16:41

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) contabiliza o número de doses da vacina AstraZeneca que venceram nesta terça-feira (2) e que não foram aplicadas. De acordo com a pasta, as doses estão sendo recolhidas dos postos de saúde . Elas serão contadas, lacradas e refrigeradas até que o Programa Nacional de Imunização (PNI) emita uma nova nota técnica com orientações.Apesar das doses que serão descartadas, o calendário de vacinação não sofrerá alterações. De acordo com a SMS, a vacinação segue nas unidades da rede municipal para todas as idades, tanto para a primeira dose (para todas as pessoas com 3 anos ou mais), quanto para doses de reforço a partir de 11 anos, com intervalo de 4 meses entre uma dose e outra.