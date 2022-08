Suspeito foi conduzido à 39ª DP (Pavuna) após ser agredido por populares - Reprodução/Redes sociais

Rio - Um idoso, identificado como João dos Santos, de 65 anos, foi esfaqueado e morto na Estrada do Camboatá, em Guadalupe, Zona Norte do Rio, na manhã desta quarta-feira (3). O principal suspeito de cometer o crime é um vizinho da vítima, que foi encontrado por policiais do 41º BPM (Irajá) momentos depois sendo agredido por populares no bairro. Eles se dispersaram com a chegada da equipe policial.



Segundo informações, o homicídio teria ocorrido após uma discussão no interior da Comunidade do Gogó de Guadalupe, no Complexo do Chapadão.



O Corpo de Bombeiros foi acionado às 9h57, mas João já foi encontrado caído no chão da rua, sem vida. A Polícia Civil foi chamada e uma perícia realizada no local. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) do Centro do Rio.



Já o suspeito, que ainda não teve o nome divulgado, foi encaminhado à 39ªDP (Pavuna). A ocorrência está em andamento.