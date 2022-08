PMs apreenderam drogas, munições, rádio transmissor e recuperaram carros roubados na Cidade de Deus - Divulgação/Polícia Militar

Publicado 04/08/2022 07:48 | Atualizado 04/08/2022 10:17

Rio - A Polícia Militar realiza operações em duas comunidades do Rio, nesta quinta-feira (4). Equipes atuam na Cidade de Deus, em Jacarepaguá, na Zona Oeste da capital, e na favela do Arrastão, no município de São Gonçalo, na Região Metropolitana, desde o início da manhã.



De acordo com a PM, o 18º BPM (Jacarepaguá) atua na Cidade de Deus com apoio de outras unidades do 2º Comando de Policiamento de Área (CPA). Criminosos atearam fogo em barricadas para dificultar o acesso das equipes à região. Nas redes sociais, moradores relataram que houve confronto entre os militares e bandidos.

A ação conta com veículos blindados e um helicóptero da polícia sobrevoa a área. Segundo a Polícia Militar, a operação tem o objetivo de coibir o roubo de veículos e cargas, retirar barricadas, prender criminosos e apreender armas e drogas. Os militares apreenderam, até o momento, grande quantidade de drogas, munições e um rádio transmissor. Dois carros roubados foram recuperados.

Por conta da operação, a Secretaria Municipal de Saúde do Rio (SMS) informou que a Clínica da Família Lourival Francisco de Oliveira, que fica na localidade do Karatê, acionou protocolo de acesso mais seguro e suspendeu o funcionamento da unidade nesta quinta. A Secretaria Municipal de Educação (SME) também afirmou que as unidades escolares da região estão abertas, com baixa frequência, e algumas adiaram o horário de entrada.

Já em São Gonçalo, policiais militares do 7º BPM (São Gonçalo) estão na comunidade do Arrastão para remover barricadas colocadas por criminosos da região, além de cumprir mandados de prisão e verificar denúncias. Ainda não há relatos de confrontos, presos ou material apreendido no local.