Homem suspeito de matar pai de santo a facadas é preso no Rio de Janeiro - Reprodução / Polícia Civil

Homem suspeito de matar pai de santo a facadas é preso no Rio de JaneiroReprodução / Polícia Civil

Publicado 04/08/2022 15:05 | Atualizado 04/08/2022 15:16

Rio - A Polícia Civil prendeu, na noite desta quarta-feira (3), o criminoso que atacou e matou com nove facadas um pai de santo em Angra dos Reis. Antônio Rebson Alves de Oliveira confessou o crime após comparecer à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.



O crime aconteceu no dia 19 de julho, na casa do líder religioso, no bairro Japuíba. O corpo de Jorge Luiz Mariano, de 70 anos, conhecido como Pai Jorge, foi encontrado apenas no dia 26 de julho por conta de mau cheiro.

Na DHC, Antônio contou que roubou o telefone e o carro da vítima, usado para fugir do local do crime. Com o aparelho celular, o homem se passou pelo líder religioso e pediu transferências de dinheiro via PIX para contatos de uma rede social.

O carro foi encontrado no bairro Santa Rita de Bracuí, em Angra. As vítimas do estelionato prestaram depoimento à Polícia. Como o crime aconteceu em Angra dos Reis, no Sul Fluminense, ele foi encaminhado para a 166ª DP (Angra dos Reis), onde cumprirá o mandado de prisão temporária por homicídio, furto e estelionato.

O delegado titular da delegacia de Angra dos Reis, Vilson de Almeida, afirmou que a motivação do crime ainda está sendo investigada pela Polícia, apesar de o suspeito alegar ter sido por uma dívida na prestação de serviço de pedreiro para o pai de santo.