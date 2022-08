Contra Gerinho, havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas - Divulgação

Publicado 04/08/2022 15:07

Rio- A Polícia Militar prendeu Rogério Luiz, vulgo Gerinho, 29 anos, acusado de ser o gerente geral do tráfico de drogas do Cajueiro, em Madureira, na Zona Norte, e mais seis criminosos, sendo um deles baleado, nesta quinta-feira (4), durante uma operação na comunidade. Além disso, um adolescente de 15 anos foi apreendido.



Contra Gerinho havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas. Ele possui ao todo quatro passagens pela polícia. Segundo a Civil, ele também já passou pelo sistema penitenciário.



O criminoso baleado foi encaminhado ao Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes, e está preso sob custódia. Já os demais foram encaminhados a 29º DP (Madureira).



A comunidade vizinha, Congonhas, e Faz Quem Quer, em Rocha Miranda, também foram alvos da ação da PM durante a manhã de hoje, que foi realizada por agentes do 9ºBPM (Rocha Miranda). A ação teve como objetivo coibir o tráfico de drogas e a circulação de criminosos armados. Ainda segundo a PM, houve confronto nos locais após agentes serem recebidos a tiros.



Entre os presos estão: Anderson Pablo Fialho, 19 anos, baleado e em posse de uma pistola, David Gabriel de Brito, 22, com duas passagens pela polícia, Fábio Fernandes da Silva, vulgo “Cheiroso”, de 25 anos, com mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas e outros quatro suspeitos que não foram identificados, dois de 18 anos, um de 19 e um menor, de 15 anos.



Dentre os materiais apreendidos estão duas duas pistolas canik 9mm, uma pistola brownung 9 mm, uma pistola CZ 9 mm, três tabletes de maconha, 677 papelotes de cocaína, 190 pedras de crack e dois rádios transmissores.