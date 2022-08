Quem seguia sentido Recreio precisou enfrentar um trânsito intenso e uma fumaça que podia ser vista de diversos pontos da Barra - Divulgação

Quem seguia sentido Recreio precisou enfrentar um trânsito intenso e uma fumaça que podia ser vista de diversos pontos da BarraDivulgação

Publicado 04/08/2022 13:43 | Atualizado 04/08/2022 14:20

Rio- Um caminhão pegou fogo na manhã desta quinta-feira (4), na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. O caso aconteceu na altura da estação de BRT Santa Mônica e do condomínio Santa Mônica Jardins. A fumaça podia ser vista de diversos pontos do bairro.

Segundo o Centro de Operações Rio (COR), quem precisava seguir pela pista sentido Recreio enfrentou trânsito intenso, já que uma equipe do Corpo de Bombeiros ocupou uma faixa da pista lateral, para combater as chamas. Além dos militares, a CET-Rio também esteve no local.



O Quartel da Barra da Tijuca, conhecido como Grupamento de Busca e Salvamento (GBS), foi acionado às 09h55. De acordo com os bombeiros, não se sabe o que pode ter provocado o incêndio. Não houve vítimas.

Às 11h50, o trânsito seguia sem retenções e duas faixas da pista ainda estavam ocupadas para limpeza pela Comlurb.