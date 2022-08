Geo-Rio realizou duas obras de conteção na Rocinha - Divulgação

Geo-Rio realizou duas obras de conteção na RocinhaDivulgação

Publicado 04/08/2022 12:14

Rio - A Geo-Rio entregou mais duas obras de contenção e drenagem na comunidade da Rocinha, na Zona Sul. As duas intervenções foram concluídas na Estrada da Gávea nº 199, mais conhecido como Beco 199, e no Campo da Vila Verde.

No Beco 199, as equipes construíram duas cortinas ancoradas que servem para conter a encosta, e um revestimento de talude que tem o objetivo de proteger a superfície de maciços e, assim, evitar deslizamentos. Além disso, foi feito todo o sistema de drenagem na canaleta de águas pluviais e um muro chumbado na rocha.

A Fundação municipal também finalizou a obra de contenção no Campo da Vila Verde, onde foi feita uma cortina ancorada. Na próxima semana a Rio-Urbe dará início às obras de revitalização do campo de futebol de grama sintética. Além da implantação de nova grama sintética e contrapiso, será realizada a pintura das marcações do campo de futebol em uma área de 880m².

A Rio-Urbe realizará a reestruturação do alambrado existente no entorno do campo com pintura, a implantação de uma nova rede sobre o campo, novas balizas, redes nos gols e a instalação de canaletas de drenagem nas cabeceiras. O campo vai ganhar também um banco de concreto com 12m de extensão e o acesso ao local será em concreto.



Mais de três mil pessoas beneficiadas

Desde o início de 2021, a Geo-Rio vem atuando em diversas obras na cidade e só na Rocinha já totaliza sete importantes obras que beneficiam mais de três mil pessoas na comunidade. Já foram feitas intervenções nas localidades conhecidas como Roupa Suja, Vila Cruzado, Laboriaux, entre outras.

As equipes ainda atuam na comunidade com obras de contenção na Estrada da Gávea 306 e rua Elizete Maria dos Santos, mais conhecidas como Portão Vermelho. Essas intervenções serão entregues no primeiro semestre de 2023.

Responsável pelo gerenciamento do programa de proteção de encostas e áreas de risco geotécnico da cidade do Rio de Janeiro, a Geo-Rio vem realizando obras de contenção e drenagem de taludes na cidade. Os investimentos têm como objetivo trazer mais segurança para a população, principalmente para os cidadãos que vivem em áreas de risco.