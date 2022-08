Policiamento foi reforçado na região nesta quinta-feira - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 04/08/2022 11:34

Rio - A Polícia Militar reforçou o policiamento na comunidade do Dom do Bosco, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, após um intenso confronto entre criminosos, durante a madrugada desta quinta-feira (4). Relatos de moradores afirmam que o tiroteio foi provocado pela disputa entre traficantes e milicianos pelo controle da região.



Segundo os relatos, os disparos também foram ouvidos nas localidades conhecidas como Conjunto da Marinha, Campo Belo, Belga e Grão Pará, que seriam dominadas pelo grupo do miliciano Tandera. A troca de tiros teria ocorrido por conta da tentativa de invasão de integrantes do Comando Vermelho. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ouvir a intensidade dos disparos e palavras de ordem como "é os cria". Confira abaixo.

BALA VOANDO FIRME NO DOM BOSCO E CONJUNTO DA MARINHA EM NOVA IGUAÇU



GUERRA ENTRE MILICIANOS X CV pic.twitter.com/MywDQBqGhx — Penha News RJ 2.0 (@PenhaNewsRJ) August 4, 2022

De acordo com a PM, o 20º BPM (Mesquita) foi acionado para a comunidade do Dom Bosco por conta do confronto, mas o comando da unidade informou que não houve registro de feridos. Procurada, a prefeitura disse que não houve entrada de pacientes baleados no Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI) entre a madrugada e a manhã de hoje.

Publicações nas redes sociais dizem que um homem foi encontrado morto na noite de quarta-feira (3), próximo ao Conjunto da Marinha. Entretanto, a PM não confirmou a informação. Por volta das 6h40, moradores registraram a presença de viaturas e um blindado da Polícia Militar na comunidade.