Veículo roubado que estava sendo conduzido pelo suspeito - Reprodução/TV Globo

Publicado 04/08/2022 08:50 | Atualizado 04/08/2022 09:04

Rio - Um suspeito foi morto na manhã desta quinta-feira (4) na Avenida Brasil, na altura do bairro Guadalupe, Zona Norte, após confronto com policiais. De acordo com a Polícia Militar, agentes do 41º BPM (Irajá) estavam realizando um patrulhamento na via quando abordaram um veículo roubado e, logo depois, foram atacados a tiros pelo condutor, iniciando o confronto.



O caso ocorreu em frente à Escola Superior de Comando de Bombeiro Militar. O homem, que ainda não foi identificado, ficou ferido e morreu no local. Com ele, uma arma foi apreendida.

O trânsito precisou ser parcialmente interditado e, de acordo com o Centro de Operações Rio (COR), equipes da PM ocupam uma faixa da pista lateral, sentido Zona Oeste, causando lentidão no trecho de Coelho Neto a Deodoro.



A ocorrência ainda está em andamento.