Estações do MetrôRio recebem nomes dos bairros para facilitar a localização - Divulgação

Publicado 03/08/2022 21:36

Rio - A partir do mês de agosto, as estações do MetrôRio que não são identificadas com o nome do bairro terão seus nomes complementados. O objetivo é orientar os clientes com mais clareza principalmente em locais de forte movimentação de turistas.



Os nomes dos bairros serão acrescentados ao lado da nomenclatura já conhecida de cada estação. Na Linha 1, por exemplo, as quatro estações da Tijuca receberão o nome do bairro no final, ficando assim: Uruguai / Tijuca, Saens Peña / Tijuca, São Francisco Xavier / Tijuca e Afonso Pena / Tijuca.



No trecho compartilhado, as nomenclaturas das estações Central, Uruguaiana, Carioca, Cinelândia serão complementadas com a palavra Centro. Com a mudança, elas passarão a ser chamadas de Central do Brasil / Centro, Uruguaiana / Centro, Carioca / Centro e Cinelândia / Centro. A estação Presidente Vargas, por sua vez, já havia sido renomeada, em julho, como Saara / Presidente Vargas em cumprimento ao projeto de lei estadual número 9711/22.



Na Zona Sul, ainda na Linha 1, as estações de Copacabana também terão seus nomes ajustados para Cardeal Arcoverde / Copacabana, Siqueira Campos / Copacabana e Cantagalo / Copacabana. O mesmo acontecerá com a Estação General Osório, que passará a ser chamada de General Osório / Ipanema.



Já na Linha 4, as estações que terão os nomes alterados são: Antero de Quental / Leblon, Jardim de Alah / Leblon e Jardim Oceânico / Barra da Tijuca.



Por conta das mudanças nas nomenclaturas, a concessionária fará a substituição da comunicação visual, digital e sonora, adicionando a nova identificação nas composições e estações do sistema metroviário.