Material apreendido pelos agentes e encaminhado à 35ª DP (Campo Grande) - Divulgação

Publicado 03/08/2022 20:17 | Atualizado 03/08/2022 20:27

Rio - Um homem, não identificado, que faria parte de um grupo de milicianos foi preso em flagrante nesta terça-feira (2) na Rua Edgard Droelhe da Costa, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. No momento da prisão, ele estava realizando cobranças a comerciantes da região.

De acordo com a PM, agentes da 8ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar, com apoio do 40º BPM (Campo Grande), receberam uma denúncia de que o suspeito estava circulando pelo local em um carro cinza. Os policiais abordaram o motorista e encontraram uma arma falsa, R$ 300 reais em espécie fruto de extorsão, um distintivo e uma camiseta falsos da Secretaria de Administração Penitenciária.

O material foi apreendido e ele foi encaminhado à 35ª DP (Campo Grande), onde a ocorrência foi registrada.