Fernando Magarça, 53 anos - Reprodução / Redes sociais

Fernando Magarça, 53 anosReprodução / Redes sociais

Publicado 03/08/2022 17:41 | Atualizado 03/08/2022 19:59

Rio - O compositor Fernando Alberto da Silva, 53 anos, conhecido como Fernando Magarça, foi morto com um tiro na tarde desta quarta-feira (3) na Avenida Dom João VI, em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio. De acordo com relatos de testemunhas, uma discussão de trânsito teria sido a causa dos disparos. O caso está sendo investigado pela Divisão de Homicídios da Capital (DHC).

A PM informou os agentes do 27º BPM foram acionados para verificar uma denúncia de tiros na região. Ao chegar no local, o corpo de Fernando foi encontrado ao lado de um carro, próximo à Estação Magarça do BRT. Por volta de 14h15, o Corpo de Bombeiros também foi acionado.

Fernando Magarça escreveu letras de músicas em parceria com diversos cantores, como Zeca Pagodinho, Alcione, Xande de Pilares e Dudu Nobre. Entre elas, estão "Amor que tenho pra te dar", "Êta povo pra lutar" e "Quem não sambou". O compositor também participou de sambas-enredo pelo Salgueiro. Em nota, a escola lamentou a morte do sambista.

"Uma história de amor / Sem ponto final… Com estes versos inesquecíveis informamos, com profundo pesar, o falecimento do compositor Fernando Magarça que, por mais de duas décadas emprestou toda sua criatividade à ala de compositores do nosso Torrão Amado. Campeão com sambas como “Do Fogo Que Ilumina A Vida, Salgueiro É Chama Que Não Se Apaga - 2005", "Microcosmos - 2006" e "Histórias sem Fim - 2010", nosso poeta nos brindou, dentro e fora do carnaval com versos que estão eternizados em nossa história e na trajetória de artistas como Zeca Pagodinho, Xande de Pilares, Dudu Nobre e tantos outros grandes nomes do mundo do samba. Nos solidarizamos e compartilhamos com todos os amigos e familiares, a dor desta perda."

Magarça deixa a esposa e dois filhos.