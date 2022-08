Um dos indivíduos foi encaminhado para atendimento no Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes, na Zona Norte - Reprodução

Publicado 03/08/2022 19:53

Rio – Agentes do 9º BPM (Rocha Miranda) realizaram, nesta quarta-feira (3), uma operação nas comunidades Cajueiro, Congonha e Faz Quem Quer, na Zona Norte do Rio. A ação resultou na prisão de oito indivíduos e na apreensão de quatro pistolas, 677 papelotes cocaína, 190 Pedras de crack, três tabletes de maconha e dois rádios comunicadores.



De acordo com a Polícia Militar, ao perceber a operação, os indivíduos iniciaram um confronto, atirando contra as equipes policiais, que reagiram. Um dos indivíduos foi encaminhado para atendimento no Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes, na Zona Norte.



Ainda segundo a PM, após verificar os dados dos indivíduos, que não foram identificados, na 29ª DP (Madureira), foi constatado que dois dentre os detidos tratam-se de adolescentes.