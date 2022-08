Parentes e amigos de adolescente atropelado pedem justiça pelo caso. Roger Amaral, de 13 anos, foi atingido e morreu na hora - Reprodução do Facebook

Publicado 03/08/2022 20:22

Rio - Parentes e amigos do adolescente Roger Amaral, de 13 anos, que morreu após ser atropelado por um carro em Itaguaí, na Região Metropolitana do Rio, fizeram um ato pedindo justiça pela punição do motorista. A manifestação aconteceu na tarde desta quarta-feira (3), no Calçadão de Itaguaí. Segundo denúncias de familiares, o veículo estaria em alta velocidade quando atingiu o adolescente.

Roger Amaral foi atropelado na tarde do último dia 23, quando atravessava a Avenida Prefeito Isoldakson Cruz de Brito, na altura do Morro do Corte, em Itaguaí, na Região Metropolitana do Rio. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado para o local, mas o adolescente já estava morto. O motorista não parou para prestar socorro à vítima.

Na manifestação, parentes questionaram a falta de informações sobre o caso e para a impunidade dos motoristas em casos como o de Roger. A via onde o adolescente foi atropelado tem limite de 40 km/h, mas familiares acreditam pela gravidade da colisão que o veículo estava bem acima dessa velocidade.

Outra queixa dos moradores é para a falta de sinalização no local onde o atropelamento aconteceu. A área seria de grande movimento de travessia de pedestres. Cerca de 50 pessoas com faixas e camisas em homenagem ao adolescente participaram do ato.



"O que queremos é Justiça. Queremos é que depois dele não venham outros e que o culpado seja punido pelo que fez. Tanto o motorista, por dirigir em alta velocidade, quanto a prefeitura, que não oferece uma sinalização adequada no local", disse uma amiga da família no Facebook.



A Polícia Civil foi procurada pela reportagem, mas até o momento nenhum retorno foi enviado.