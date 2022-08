Polícia Civil prende cinco mulheres acusadas de aplicarem golpes em idosos e pensionistas em São Gonçalo - Divulgação

Polícia Civil prende cinco mulheres acusadas de aplicarem golpes em idosos e pensionistas em São GonçaloDivulgação

Publicado 03/08/2022 20:42 | Atualizado 03/08/2022 20:46

Rio - Policiais da 72ª DP (São Gonçalo) prenderam, na terça-feira (2), cinco mulheres acusadas de integrarem uma associação criminosa que atuava em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Segundo a Polícia Civil, Eduarda Moreira Santos, Daniele de Oliveira Freitas, Kamilla da Silva Cardoso, Ludimilla da Silveira Rosa e Izabella Fogaça Cardoso realizavam empréstimos fraudulentos em nome de pessoas idosas, aposentadas e pensionistas do INSS. No último mês, o grupo causou um prejuízo de R$ 400 mil às vítimas.



As investigações, coordenadas pelo delegado titular da 72ª DP, Edézio Ramos, duraram cerca de três meses. Os agentes obtiveram um mandado de busca e apreensão, cujo alvo foi um escritório, em São Gonçalo. Durante as diligências para cumprimento da medida judicial, os policiais flagraram quatro idosos prestes a serem enganados pela quadrilha.



Segundo a 72ª DP, a empresa possui acesso a um sistema de cadastro que identifica pessoas que em algum momento contrataram um empréstimo. A partir dessas informações, a quadrilha entrava em contato com as vítimas e convencia que elas comparecessem ao escritório, onde o golpe era praticado.

Quadro motivacional de "batimento de metas mensais" usado pela quadrilha Divulgação



Na ação desta terça-feira (2) foram apreendidos computadores, aparelhos de telefone celular, diversos contratos, além de um quadro motivacional de "batimento de metas mensais". As investigações continuam para identificar outros integrantes da associação criminosa.