Policiais Militares prendem um dos acusados de ataque a tiros em Gramacho, no domingo (31) - Reprodução / PMERJ

Publicado 03/08/2022 21:20 | Atualizado 03/08/2022 21:32

De acordo com a PMERJ, agentes do 15º BPM (Duque de Caxias) encontraram o homem enquanto ele se deslocava da comunidade do Sapinho para Santa Tereza, em Belford Roxo. Com ele, os policiais militares encontraram uma pistola.

O crime aconteceu durante uma festa de aniversário na Praça Rio Branco, quando um carro com bandidos passou atirando em nove jovens entre 15 e 23 anos que estavam no local. Segundo testemunhas, eles ouviam música que citavam facções rivais, o que acabou motivando o ataque . Mas de acordo com o delegado André Cavalcantti, da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), que investiga o caso, há outras linhas de investigação, que não serão divulgadas até a conclusão do inquérito.



Eduarda Paula de Almeida, 15 anos, e Caio Luiz de Souza Leme, 23 anos, morreram no domingo por conta dos ferimentos.



Estado de saúde das vítimas



De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), três pacientes receberam alta na segunda-feira (1º) e quatro pacientes seguem internados no Hospital Municipal Adão Pereira Nunes (HMAPN):



- Matheus Felipe Silva da Rocha, 20 anos, foi transferido do Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo (HMMRC) para o HMAPN, às 04h42 de domingo (31), com tiro na perna direita. Ele passou por cirurgia para corrigir uma fratura de fêmur e joelho direito. No momento, segue internado em estado lúcido, orientado e estável.



- William Eduardo Souza de Almeida, 20 anos, foi transferido da UPA Sarapuí, dando entrada no HMAPN, às 04h57, de domingo (31/07), com tiros nas duas pernas, nos dois braços e no tórax. A direção da unidade informou que o paciente passou por intervenção cirúrgica pela ortopedia. No momento, segue internado em estado lúcido, orientado e estável.



- Daniel Lopes da Silva, 19 anos, foi transferido do Hospital Municipal Dr Moacyr Rodrigues do Carmo (HMMRC), sendo encaminhado para o HMAPN, às 05h06, de domingo (31), com um tiro na perna direita. O paciente foi operado para correção de fratura na tíbia direita. No momento, está lúcido, orientado e em estado estável.



- Denilson Matheus Barbosa Montezi, 20 anos, foi transferido do Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo (HMMRC) para o HMAPN, às 13h15, de domingo (31), com um tiro na perna. Segundo a direção da unidade, ele passou por cirurgia no domingo à noite para correção de fratura na tíbia e fíbula direita. No momento, está lúcido, orientado e em estado estável.