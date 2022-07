Ataque a tiros deixou dois mortos na Praça Rio Branco, em Gramacho - Reprodução / Redes sociais

Ataque a tiros deixou dois mortos na Praça Rio Branco, em GramachoReprodução / Redes sociais

Publicado 31/07/2022 12:11 | Atualizado 31/07/2022 12:42

Rio - Nove jovens entre 15 e 23 anos foram atacados a tiros durante uma festa na madrugada deste domingo (31) em Gramacho, Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Duas vítimas morreram por conta dos graves ferimentos. Cinco estão internadas no Hospital Adão Pereira Nunes, no Jardim Primavera, e três deram entrada no Hospital Moacyr Rodrigues do Carmo, no Parque Beira Mar.

De acordo com relatos de testemunhas, o grupo comemorava um aniversário na Praça Rio Branco quando criminosos passaram de carro atirando em direção aos jovens. Agentes do 15º BPM (Duque de Caxias) foram acionados e constataram a morte de uma menina de 15 que não teve a identificação revelada. Os outros foram encaminhados à UPA de Sarapuí. Um dos baleados é filho de um policial militar.

Três feridos foram transferidos ao Hospital Moacyr Rodrigues do Carmo, mas um deles não resistiu. Outro se encontra estável e em observação na sala vermelha da unidade. O terceiro passou por uma cirurgia e aguarda transferência para o Hospital Adão Pereira Nunes, onde estão as outras cinco pessoas. Todas estas se encontram em estado estável.

A Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) instaurou um inquérito para investigar o caso. Os agentes realizam diligências para identificar o autor e a motivação do crime.