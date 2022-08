Gabriel Santos Constantino, irmão da vítima, e Eduardo Bastos, amigo de trabalho, no IML de Campo Grande - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 04/08/2022 11:40 | Atualizado 04/08/2022 14:17

Gabriel também contou que não estava na festa e e só ficou sabendo do que aconteceu quando o irmão já estava na Unidade de Pronto Atendimento do Cesarão."Eu não estava no dia da festa, estava em casa dormindo. Fiquei sabendo da notícia através da minha prima que chegou lá em casa desesperada, falando: 'seu irmão morreu'. Os amigos dele arrumaram um carro e levaram ele diretamente para o UPA do Cesarão. Em uns dez minutos após a chegada, ele já estava entubado e já conseguiram uma transferência para o Hospital Dom Pedro II", disse e completou. "A família pede justiça, ninguém quer perder um filho, ninguém quer perder um irmão. Ele era uma pessoa tão tranquila, está todo mundo abalado".Cauã, que trabalhava com panfletagem, deixou uma filha de um ano e três meses e a esposa. O jovem ficou dois dias internado em estado grave no Hospital Municipal Dom Pedro II, em Santa Cruz. Ele chegou a passar por uma cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos. De acordo com seu irmão, o jovem teve morte cerebral e duas paradas cardíacas. A família chegou a assinar um documento para a doação de órgãos, mas por conta do coração ter parado, não foi possível realizar o procedimento.Eduardo Bastos, amigo de trabalho da vítima, contou que estava na festa e detalhou todo o ocorrido. "Estava tendo uma briga lá na festa e nós fomos para fora. Quando chegou do lado de fora, esse bombeiro já estava armado no portão. Ele deu dois tiro para o alto e descemos correndo. Quando a gente voltou, o terceiro tiro foi na cabeça do Cauã. Ele atirou para cima do Cauã, porque ele [o Cauã] foi pra cima dele [o bombeiro civil] perguntando 'para quê que é isso?'. O Cauã não tinha nada a ver com a briga", disse ele.Após a confusão, a Polícia Militar foi acionada e equipes do 7ºBPM (Santa Cruz) foram até o local, mas ao chegarem no endereço o suspeito já havia fugido.O amigo do jovem ainda relembrou como a vítima passou o dia animado para a festa com os amigos de trabalho. "Ele passou o dia todo falando dessa festa, no final do dia ele foi comigo e ficou a noite toda zoando com a gente, no fim aconteceu essa tragédia. O Cauã só fazia a gente rir, só vivia rindo o dia todo, brincando, zoando. No dia da festa mesmo, eu gravei vários vídeos dele dançando. Mas ele nunca foi de negócio de tráfico, nada disso não, ele sempre foi trabalhador", desabafa.E continua, afirmando que depois de ter atirado, o bombeiro Hugo não prestou socorro e foi novamente para dentro de casa."O bombeiro, depois de atirar, entrou para dentro de casa, ele mora do lado do salão. Sem conhecer ninguém, ele foi lá e atirou. Não sei se ele se assustou. Foi um tiro na cabeça e ele [o Cauã] já caiu, eu até peguei ele no colo, a minha roupa estava toda suja de sangue", relembra.Em seu relato, o irmão da vítima também contou que a investigação, que estão sendo realizadas pela 36ª DP (Santa Cruz), está sob sigilo, mas já é de conhecimento da família a identidade do bombeiro civil suspeito do crime."O caso ainda está sendo investigado pela36ª DP e está sendo em sigilo, mas já conseguiram os dados do homem e já tem foto dele na delegacia. Ontem eu compareci lá só para confirmar quem era [o suspeito], mas eles [a polícia] já tem o nome e tudo", esclareceu.Ainda não há informações sobre o batalhão onde bombeiro civil é lotado. Gabriel ainda afirmou que Hugo tem até esta sexta-feira (5) para se apresentar na delegacia e prestar depoimento. Depois desse período, segundo ele, será realizada uma busca e apreensão. A Polícia Civil foi procurada, mas não respondeu aos questionamentos até a publicação desta matéria.O enterro está previsto para esta quinta, mas a família aguarda a certidão de óbito do IML para realizar a cerimônia. O sepultamento deve ocorrer no Cemitério Jardim da Saudade, em Paciência, na Zona Oeste do Rio, e ainda não tem horário definido.