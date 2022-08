Cauã Constantino, de 19 anos, foi baleado na cabeça durante uma festa em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio - Reprodução/ Redes sociais

Publicado 03/08/2022 11:13 | Atualizado 03/08/2022 11:20

Rio - Morreu na noite desta terça-feira (2) o jovem Cauã Constantino, de 19 anos, que foi baleado na cabeça durante uma festa em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio, na noite de sábado (30) . Ele estava internado em estado grave no Hospital Municipal Pedro II, no mesmo bairro.A morte de Cauã foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio. Ele chegou a passar por uma cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos. Testemunhas afirmam que quem atirou no jovem foi um bombeiro civil, vizinho do salão de festa onde acontecia a confraternização. O homem, que não teve a identidade divulgada, fugiu do local.Ele teria ido até o salão, com uma arma em mãos, para acabar com uma briga do lado de fora do estabelecimento. Amigos do jovem disseram que Cauã não estava envolvido na briga, mas estaria tentando acalmar a situação quando foi atingido por um tiro.