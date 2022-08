Nave do Conhecimento de Padre Miguel é a sétima unidade reativada pela SMTC - Ana Gabrielle Rosa/SMTC

Publicado 04/08/2022 12:04 | Atualizado 04/08/2022 12:43

A Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia (SMCT), reabriu nesta quinta-feira,4, a Nave do Conhecimento Gelson Domingos, em Padre Miguel, na Zona Oeste da cidade. Com ambientes multiuso e interativos, a unidade oferecerá oficinas, palestras e cursos com foco na capacitação das pessoas para o mercado de trabalho na área de tecnologia.

Esta é a sétima Nave do Conhecimento reativada pela SMCT. Desde dezembro de 2021, foram reabertas para o público as unidades Engenhão, Madureira, Nova Brasília, Triagem, Santa Cruz e Vila Aliança. As Naves já receberam 83.351 acessos de usuários.

Ambientes tecnológicos

A Nave do Conhecimento de Padre Miguel foi inaugurada em 16 de junho de 2012 e foi batizada em homenagem ao repórter cinematográfico Gelson Domingos, morto durante uma cobertura de TV em uma comunidade da Zona Oeste, em 2011. O acesso à internet banda larga é gratuito no local, fruto de uma parceria com a operadora Claro. A unidade conta com os seguintes ambientes tecnológicos:

Recepção Digital - local onde o usuário faz seu cadastro, reserva computadores na Lan Table, Biblioteca e Sala Multimídia, consulta as grades de eventos da unidade e de horários, além de dar sugestões.

Lan Table - espaço com computadores destinado ao livre acesso à internet com orientação de uma equipe de auxílio ao usuário.

Biblioteca Digital – ambiente com computadores com acesso restrito a conteúdos educativos. Ideal para cursos à distância ou semipresenciais, pesquisas escolares e navegação em busca de conhecimento.

Sala Multimídia - espaço com computadores, telão e projetor, destinado à realização de cursos e atividades formativas diversas.

Espaço Kids - ambiente para desenvolvimento de atividades na ilha interna, com mesas, cadeiras e TV.

Para ter acesso ao cronograma completo das atividades oferecidas pelas Naves do Conhecimento e fazer inscrições, basta acessar o site www.navedoconhecimento.rio