O compositor Fernando Magarça morreu aos 53 anos - Rede Social

Publicado 04/08/2022 12:34 | Atualizado 04/08/2022 15:57





A esposa do compositor também esteve no local, mas não quis dar entrevista. Eles foram casados por 12 anos e têm duas filhas, uma de 7 e outra de 2 anos. O velório do compositor será realizado no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona Oeste, nesta quinta-feira (5).



Segundo relatos de testemunhas, Fernando foi morto após uma discussão de trânsito. Ele teria descido do veículo para reclamar de uma atitude de outro motorista quando foi atacado a tiros. A Polícia Militar informou que os agentes do 27º BPM (Santa Cruz) foram acionados para verificar uma denúncia de tiros na região. Ao chegar no local, o corpo da vítima foi encontrado ao lado do seu próprio carro, próximo à Estação Magarça do BRT.



No IML, o advogado e amigo do compositor, Frederico Freire, comentou sobre o talento e a essência do artista, que já escreveu letras de músicas para diversos artistas, como Zeca Pagodinho, Alcione, Xande de Pilares e Dudu Nobre. Além disso, ele também foi campeão de samba-enredo pelo Salgueiro. Entre as canções escritas pelo compositor estão "Amor que tenho pra te dar", interpretada por Dudu Nobre "Êta povo pra lutar", por Zeca Pagodinho e "Quem não sambou", por Xande de Pilares.



“Ele vai deixar muita saudade, porque era uma pessoa muito alegre, expansiva e otimista. No convívio diário com ele a gente sentia isso muito forte, ele sempre ajudou o próximo, os familiares, amigos. Ele vai deixar um vazio difícil de ser preenchido”, disse.



Frederico relatou ainda sobre sua familiaridade com o samba. “Ele era um compositor muito talentoso do samba, uma pessoa muito reconhecida no meio, muito querida. Ele era diretor presidente da Sociedade Brasileira de Autores Compositores e Escritores de Música (SBAC). Ele dava oportunidade para outros compositores e intérpretes, gostava de lançar novos artistas, sempre teve essa vertente artística com ele”, relatou.



Nas redes sociais, o cantor Dudu Nobre lamentou a morte do artista. "Ainda em choque, um dos caras mais bacanas do mundo do samba. Grande pai, grande músico, grande compositor, grande parceiro. Aí eu me pergunto, porque? Me pergunto pra que? Você vai deixar muitas saudades meu amigo! Todo meu apoio para a família!"

O acadêmicos do Salgueiro também emitiu uma nota em solidariedade a morte do artista.



"Uma história de amor / Sem ponto final… Com estes versos inesquecíveis informamos, com profundo pesar, o falecimento do compositor Fernando Magarça que, por mais de duas décadas emprestou toda sua criatividade à ala de compositores do nosso Torrão Amado. Campeão com sambas como “Do Fogo Que Ilumina A Vida, Salgueiro É Chama Que Não Se Apaga - 2005", "Microcosmos - 2006" e "Histórias sem Fim - 2010", nosso poeta nos brindou, dentro e fora do carnaval com versos que estão eternizados em nossa história e na trajetória de artistas como Zeca Pagodinho, Xande de Pilares, Dudu Nobre e tantos outros grandes nomes do mundo do samba. Nos solidarizamos e compartilhamos com todos os amigos e familiares, a dor desta perda"

A associação Ecad, que representa diferentes classes da cadeia produtiva da música, também lamentou a morte do compositor, que era presidente da Sociedade Brasileira de Autores Compositores e Escritores de Música (SBACEM).

"O Ecad lamenta e expressa o seu pesar pelo falecimento de Fernando Magarça, Diretor Presidente da Sbacem. Autor de um vasto repertório, Fernando Magarça teve suas composições interpretadas por nomes como Zeca Pagodinho, Alcione, Grupo Revelação e Xande de Pilares. Nossos sentimentos a todos os seus familiares, amigos e aos colegas da SBACEM", disse.