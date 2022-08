Proprietários de veículos têm até 31 de dezembro para solicitar o refinanciamento dos débitos do IPVA - Reprodução

Proprietários de veículos têm até 31 de dezembro para solicitar o refinanciamento dos débitos do IPVAReprodução

Publicado 04/08/2022 12:31

Cerca de 63% dos contribuintes que aderiram ao programa de refinanciamento de débitos do IPVA em junho garantiram as condições especiais de parcelamento, com o pagamento da primeira parcela no dia 5 de julho ou quitação em cota única. Mas quem perdeu a oportunidade ainda tem chance de aproveitar os descontos, que chegam a 90% em juros e multas e até 24 meses para pagar, no caso de débitos gerados até 30 de novembro de 2020, desde que não esteja inscrito em Dívida Ativa. Para isso, é preciso entrar com um novo pedido de refinanciamento, por meio do portal da Secretaria Estadual de Fazenda (www.fazenda.rj.gov.br) e clicar no link “Atendimento Digital”. Haverá uma área correspondente ao Recupera IPVA. No novo pedido, os juros e multas serão recalculados.

Nos últimos 30 dias, mais de 1.500 pedidos de adesão foram registrados. Para estes motoristas, o prazo de pagamento da guia termina nesta sexta-feira, 5. Os proprietários de veículos têm até 31 de dezembro para solicitar o refinanciamento dos débitos.

Os devedores com débitos inscritos em Dívida Ativa também podem aderir ao programa, acessando o site da Procuradoria Geral do Estado (PGE-RJ) (pge.rj.gov.br/divida-ativa/). Foi o caso do vendedor ambulante Jean Sandro do Nascimento, de 52 anos, que conseguiu quase R$ 1 mil de desconto no IPVA do ano de 2019, que estava em atraso. Ele optou pelo pagamento em cota única do débito.

"Procurei informações sobre o pagamento do IPVA atrasado no prédio da Auditoria Fiscal Especial, aqui no Centro do Rio. Lá, os atendentes identificaram que o meu IPVA estava na Dívida Ativa e me disseram para ir até a Procuradoria Geral do Estado (PGE). Os atendentes calcularam o valor total e consegui quase mil reais de desconto na negociação. Agora, estou com o IPVA todo em dia", comemora Jean.

Para tirar as dúvidas de contribuintes sobre a adesão ao programa, a Secretaria Estadual de Fazenda mantém os seguintes canais de atendimento:

Dúvidas sobre o passo a passo no cadastro ao ADRJ: suporteadrj@fazenda.rj.gov.br;

Dúvidas sobre a emissão do DARJ: sac.darj@fazenda.rj.gov.br:

Dúvidas sobre o IPVA: ipva.atendimento@fazenda.rj.gov.br;

Telefones: (21) 2334-4925, 2334-4926, 2334-4927 e 2334-4928. A assistência é oferecida em horário comercial.