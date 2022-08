Na foto, o novo Ciep E-Tec 424 Pedro Amorim, em Itaboraí, que atenderá mais de 350 alunos - Divulgação

Publicado 04/08/2022 14:58 | Atualizado 04/08/2022 14:59

Rio- Cachoeiras de Macacu e Itaboraí, ambos na Região Metropolitana, passarão a contar com Cieps revitalizados, a partir desta sexta-feira (5). As obras serão entregues pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Educação. Com as reformas e inovações tecnológicas, serão beneficiados mais de mil estudantes.



O Ciep E-Tec 140 Mário César Gomes da Silva, em Cachoeiras de Macacu, e o Ciep E-Tec 424 Pedro Amorim, de Itaboraí, integram o projeto de modernização de 50 Centros Integrados de Educação Pública, que estão sendo transformados em E-Tecs (Escolas de Novas tecnologias e Oportunidades) para atender 24 mil alunos.

Com essas escolas, chegam a quatro o número de unidades reinauguradas na capital e no interior do estado. Só neste ano, foram investidos R$ 620 milhões para construção e reforma de 150 unidades escolares.

Nas duas unidades, a educação será integral para alunos do 6º ano e do 1º ano do Ensino Médio, com aulas no contraturno de artes, ecologia, games, empreendedorismo, entre outras. Até 2023, a ampliação da carga horária será estendida aos demais anos.



Já os recursos tecnológicos empregados são referentes ao sistema de monitoramento por câmera, conexão à internet, lousa digital e área destina às atividades de produção audiovisual. Outra novidade são os aparelhos de identificação visual, que além de trazer mais segurança, servirão como base para contenção de despesa, como por exemplo, o cálculo correto de merenda a ser preparada. As famílias também poderão acompanhar suas crianças a distância por meio de um aplicativo da Seeduc.



De acordo com a Secretaria de Educação, todas as unidades são sustentáveis e receberam painel solar, sistema de reuso de água, coleta seletiva de lixo, horta comunitária e composteira.



"Estamos transformando a realidade de nossas escolas e trabalhando para melhorar cada vez mais a qualidade da educação pública, oferecendo aos nossos jovens uma aprendizagem mais atrativa, unindo inovação, tecnologia e sustentabilidade", afirmou o secretário Alexandre Valle, que promete ampliar o projeto para outras unidades da rede.