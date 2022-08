Degase oferece aulas de Capoeira como forma de oferecer uma alternativa de cultura, arte e lazer para jovens com medida socioeducativa - Reprodução/ Google Maps

Publicado 03/08/2022 15:30

Rio- O Departamento Geral de Ações Socioeducativas do Estado do Rio de Janeiro (Degase), vinculado à Secretaria de Estado de Educação (Seeduc), realiza um projeto de Capoeira para os adolescentes que cumprem a medida socioeducativa. As aulas são dadas semanalmente pela equipe de professores do Instituto Brasileiro de Capoeira-Educação e são ministradas pelo Mestre Omri Ferradura Breda.

A ação tem como objetivo oferecer uma alternativa de cultura, arte e lazer e contribuir para a reinserção dos jovens atendidos numa comunidade de hábitos saudáveis.

O Mestre Ferradura comentou sobre a importância do projeto. "A capoeira fala com o coração deles, porque muitos já foram capoeiristas, ou já fizeram aulas em suas comunidades. Essa arte marcial em particular, como é uma arte que vem do povo, tem um certo caráter de acolhimento, que você não encontra em nenhuma outra luta mais elitista. Então isso é um incentivo para que eles reflitam sobre outras possibilidades na vida", disse.

Ferradura também ressaltou sobre os benefícios que a prática traz para o adolescente. "Através dessas brincadeiras presentes no ensino, se favorece a coordenação motora, o campo visual, a criatividade, autoestima, automatização de movimentos e educa os jovens na administração do tempo e espaço dentro de um movimento. A capoeira possibilita um reencontro com posições corporais recém-utilizadas no seu desenvolvimento como humanos: rastejar, acocorar, engatinhar ou andar nos quatro apoios, preparando o corpo de modo orgânico para novas experiências corporais", afirmou.

Mestre Ferradura além de ser uma das grandes referências mundiais no campo da Capoeira-Educação também é presidente do Instituto Brasileiro de Capoeira-Educação (IBCE) que é uma preparadora e certificadora, com uma metodologia de qualidade, democrática e gratuita, voltada a profissionais que trabalham ou desejam trabalhar com Capoeira-Educação.



O diretor-geral do Degase, Victor Poubel, comentou a dimensão da prática do esporte para os adolescentes. "Considerada como Patrimônio Cultural da Humanidade, a capoeira vai trazer disciplina para o adolescente. Nossos jovens estão tendo uma rotina de treino. Se o treino passa a ser como prioridade, como algo valioso, não irá querer perder isso fazendo uma besteira", afirmou.



O secretário de educação Alexandre Valle falou sobre o investimento do esporte na socioeducação. "O garoto tem que ver isso como uma oportunidade de crescimento. Quando eles fazem qualquer movimento na capoeira, quando querem cantar uma música, aprender a tocar um instrumento, eles precisam se esforçar. Mesma coisa na vida. Só irão conseguir conquistar algo na vida, com esforço, com luta, com responsabilidade", ressaltou.