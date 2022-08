A espera está perto de acabar: faltam 30 dias para o início do Rock in Rio - Divulgação

A espera está perto de acabar: faltam 30 dias para o início do Rock in RioDivulgação

Publicado 03/08/2022 15:38 | Atualizado 03/08/2022 15:41

Rio - Faltam exatamente 30 dias para que todos os caminhos levem até a Cidade do Rock. A prefeitura divulgou na manhã desta quarta-feira (3), em entrevista coletiva, o esquema operacional especial para o público durante os sete dias do festival, no Parque Olímpico, na Zona Oeste da cidade. Ao todo, serão 2.036 agentes municipais envolvidos na ação, além da rede de transportes públicos, como três linhas do BRT e a estação Jardim Oceânico do Metrô, que funcionará 24h.

Coletiva da Prefeitura a respeito do planejamento operacional do Rock in Rio reuniu diversas secretarias Beth Santos / Prefeitura

A prefeitura informou que a única forma de chegar à Cidade do Rock será por meio do BRT e salientou que, apesar do evento, o serviço funcionará normalmente para a população. A organização do festival disponibilizará ônibus que sairão do terminal rodoviário do Jardim Oceânico e do terminal Alvorada diretamente para a Cidade do Rock, a partir das 13h. Esse transporte se chamará Rock Express e terá custo de R$ 22 (sem o bilhete do Metrô incluso no valor). Metrô e BRT seguem com seus valores normais tanto na ida, quanto na volta. Também há possibilidade do ônibus Primeira Classe, um transporte executivo com 17 pontos espalhados pela cidade. O valor é de R$ 125, ida e volta para cada dia do evento.

O serviço do BRT funcionará normalmente, somente com extensão de horários para três serviços: terminal Recreio-estação Vila Militar; terminal Alvorada-terminal Santa Cruz e terminal Recreio-estação Madureira.

A prefeitura recomenda rotas e horários alternativos para deslocamentos na região da Cidade do Rock, uma vez que todo o entorno será área de circulação restrita. Também não haverá estacionamento no entorno do evento. Inclusive, a CET-Rio informou que 17 reboques trabalharão no guincho de carros parados irregularmente.

Diferentemente de edições anteriores, o trânsito será livre ao redor do evento durante toda a manhã. A interdição só se inicia a partir das 14h da tarde até às 6h da manhã do dia seguinte, quando a Avenida Abelardo Bueno e as Ruas Jaime Poggi, Franz Weissman e Aroazes serão reabertas.

Dias de festival afetarão o trânsito na região da Cidade do Rock Divulgação

Outra novidade fica por conta da implantação de cancelas como forma de agilizar a entrada de quem pode adentrar os locais durante o festival. O controle do acesso será feito através da leitura de uma tag que o morador vai receber da prefeitura, substituindo o adesivo usado em outras edições, evitando possíveis fraudes. Quem mora na região da Cidade do Rock precisa, até dia 8 de agosto, se credenciar no site da prefeitura . A estimativa é de que cerca de 35 mil automóveis sejam credenciados.

A edição do Rock in Rio deste ano será realizada nos dias 2, 3, 4, 8, 9 10 e 11 de setembro.

Lixo zero



Além de ser responsável pela conservação externa ao evento, o Rock in Rio contratou a Comlurb para fazer a limpeza interna do festival. Em parceria, haverá um trabalho para aproveitamento de 100% de tudo que for descartado durante o festival. Resíduos orgânicos, por exemplo, serão tratados e transformados

em adubo na EcoParque do Caju. Enquanto materiais recicláveis serão encaminhados para cooperativas que ocorre dias. Serão 181 garis na parte de dentro do festival e 761 na parte de fora.

Saúde

Rodrigo Prado, secretário de Saúde, informou que a Vigilância Sanitária, Vigilância de Zoonoses e de Inspeção Agropecuária (Ivisa-Rio) atuará na fiscalização sanitária de produtos e serviços, inspeção prévia de fornecedores de alimentos e bebidas e nos estabelecimentos comerciais do entorno. Além de um combate à dengue na área.

Prado orienta aqueles que tiverem sintomas de Covid-19 no dia do evento para que façam o teste. No caso de teste positivo, o secretário solicita que a pessoa não vá ao Rock in Rio.