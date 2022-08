Rio tem 28 mil doses de AstraZeneca com validade até esta terça-feira - Divulgação

Publicado 01/08/2022 19:45

Rio- A Secretaria Municipal de Saúde do Rio informou, nesta segunda-feira (1º), que tem cerca de 28 mil doses da AstraZeneca cuja validade é até esta terça-feira (2). O órgão afirmou que caso não consigam aplicar todas as doses até o vencimento, tem protocolos rígidos para coleta dos insumos nas unidades e o devido descarte seguindo as normas da Vigilância Sanitária e do Ministério da Saúde, evitando qualquer possibilidade de uso equivocado fora da validade.

Vale lembrar que no começo de abril, a diretoria colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, por unanimidade, a ampliação do prazo de validade de lotes já fabricados e distribuídos da vacina contra Covid-19 da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Com a decisão, a validade dos lotes passou de seis para nove meses.