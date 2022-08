Caso foi registrado na 20ª DP, em Vila Isabel - Reprodução

Publicado 01/08/2022 17:38 | Atualizado 01/08/2022 17:42

Rio - Policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Borel prenderam, no fim da noite deste domingo (31), um traficante do Morro da Cruz, na Tijuca, Zona Norte do Rio. O suspeito foi localizado pelos PMs após confronto com uma arma, um rádio transmissor drogas e munição. Segundo informações preliminares, ele seria conhecido como 'Tchuck', em alusão ao 'Chucky', personagem do filme 'Brinquedo Assassino'.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe da UPP Borel realizava patrulhamento na localidade conhecida como Travessa Tenente Marques de Souza, no Morro da Cruz, quando criminosos atacaram a viatura. Os policiais teriam reagido e, após o confronto, o suspeito foi preso com uma arma Glock calibre .380, 3 munições intactas, 12 pinos de cocaína, 10 papelotes de maconha e dinheiro em espécie.

Tchuck seria o responsável pela contenção da venda de drogas na região onde o confronto aconteceu. O caso foi registrado na 20ª DP (Vila Isabel).