Parte da carga foi recuperada pelos agentes do 15ºBPM (Duque de Caxias) - Divulgação

Parte da carga foi recuperada pelos agentes do 15ºBPM (Duque de Caxias)Divulgação

Publicado 01/08/2022 16:52

Rio- Policiais Militares do 15º BPM (Duque de Caxias) impediram que um caminhão fosse roubado em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, nesta segunda-feira (01). De acordo com a Polícia Militar, os suspeitos conseguiram fugir da ação dos agentes de segurança. O caso aconteceu no bairro de Campos Elíseos.



Os agentes realizavam patrulhamento no bairro quando foram informados de que bandidos estariam tentando roubar um caminhão que transportava frios, na Rua Bartolomeu Fagundes. Parte da carga foi recuperada e avaliada pela PM em aproximadamente R$ 100 mil. O motorista foi liberado.



A ocorrência segue em andamento.