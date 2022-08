Volta da linha de ônibus 010 no bairro de Fátima - Sandro Vox / Agência O Dia

Publicado 01/08/2022 14:22 | Atualizado 01/08/2022 14:57

Rio - A Prefeitura do Rio anunciou, nesta segunda-feira, a retomada de oito novas linhas de ônibus para mês de agosto. De acordo com o cronograma, até o fim do mês serão, ao todo, 47 ligações reestabelecidas na cidade. O acordo foi firmado no último dia 1º de junho entre o município, o consórcio das empresas de ônibus e o Ministério Público do Rio (MPRJ).

Dos retornos previstos, duas linhas já voltam a operar, nesta segunda, são elas: 277 (Rocha Miranda X Candelária) e 665 SVB (Pavuna X Saens Peña - via Barros Filho). Além delas, outras ligações estão previstas para as próximas três semanas, nos dias 8, 10, 15 e 22.

São elas:

CONSÓRCIO SANTA CRUZ



874 (Barra de Guaratiba X Terminal Recreio) - 8/8

885 (Santa Cruz X Mato Alto - via Pedra de Guaratiba) - 15/8

825 (Campo Grande X Jesuítas) - 22/8



CONSÓRCIO INTERNORTE



669 SV (Pavuna X Méier - via Costa Barros) - 22/8



CONSÓRCIO TRANSCARIOCA



709 (Cascadura X Amarelinho) - 10/8



CONSÓRCIO INTERSUL



229 (Usina X Castelo) - 15/8

As linhas terão que operar com número de viagens estipulado pela própria Secretaria Municipal de Transportes (SMTR), conforme acordo firmado em junho. As empresas precisam se enquadrar nas regras para receber ajuda fiscal prevista no compromisso, onde a prefeitura paga subsídio no valor de R$ 1,78 por km percorrido por ônibus.

Balanço

Até o momento, o acordo assinado no dia 1º de junho resultou na volta de volta de 39 linhas e em um aumento de cerca de 200 ônibus na frota do município. Na última semana, quatro linhas haviam sido reestabelecidas nas zonas norte, oeste e sul. São elas: 893 (Jd. Palmares x Campo Grande), 865 (Pau da Fome x Taquara), 605 (Vila Isabel x Saens Peña) e 157 (Gávea x Castelo).



Segundo o balanço, somente na primeira quinzena de julho, os ônibus percorreram mais de 1 milhão de quilômetros em comparação à primeira quinzena de junho. E, atualmente, há cerca de 450 pontos de ônibus que voltaram a ter atendimento. Outros 350 devem ser reestabelecidos até o fim do ano.

A retomada das linhas alcança bairros e regiões como Tubiacanga e Aeroporto RioGaleão, na Ilha do Governador; Parque Columbia e Costa Barros; Vila Isabel, Santa Teresa, Alto da Boa Vista e Tijuca (Muda, Usina, Borel); Inhoaíba, Campo Grande (Vila Nova, Salim e Caboclos), Santa Cruz (Base Aérea e Vitor Dumas) e Sepetiba. As regiões voltam a ter conexão com o Centro da cidade e com outros transportes como trem e BRT.



O acordo



De acordo com a SMTR, o acordo tem o objetivo normalizar, de forma gradual, o funcionamento de linhas que já estavam em circulação e a retomada de ligações interrompidas. Para que a retomada aconteça, o município oferece um incentivo no valor de R$ 1,78 por km rodado pelas empresas. O valor é calculado usando como base na distância registrada em sistema de monitoramento por GPS.

As empresas só se enquadram no direito ao benefício, que se soma ao valor da passagem R$ 4,05, é preciso que os ônibus percorram pelo menos 80% da quilometragem definida e o atinja o número de viagens estabelecido no acordo. O plano atual é diferente das regras anteriores, que apenas definiam um número mínimo para a frota.



"Nesta fase atual de implementação e ajustes do plano operacional, o monitoramento dos veículos por meio do GPS mostra uma evolução gradual da operação das linhas que retornaram, com o cumprimento cada vez maior da exigência de ao menos 80% da quilometragem diária definida e cumprimento do número de viagens previstas", pontuou a prefeitura em nota.

39 linhas



CONSÓRCIO SANTA CRUZ: 808 (Salim x Campo Grande); 741 (Sulacap x Bangu); 743 (Sulacap x Bangu); 870 (Sepetiba X Santa Cruz); 871 (Pingo d`Água x Estação Cesarão III - Via Sepetiba); 822 (Campo Grande X Corcundinha); 849 (Campo Grande X Base Aérea de Santa Cruz); 845 (Cantagalo X Campo Grande), 892 (São Benedito X Santa Cruz), 851 (Campo Grande X Escola Amazonas), 388 (Cesarão x Candelária) e 893 (Jardim Palmares x Campo Grande).



CONSÓRCIO INTERNORTE: 311 (Engenheiro Leal x Candelária); 685 SVB (Irajá x Méier); 922 (Tubiacanga X Fundão - Via Portuguesa); 925 (Rio Galeão X Bancários), 778 (Pavuna X Cascadura - Via Estrada de Botafogo), 665 SVA (Pavuna X Saens Peña), 349 (Rocha Miranda X Castelo), 669 (Pavuna x Méier) e 951 (Vicente de Carvalho x Vista Alegre).



CONSÓRCIO TRANSCARIOCA: 990 (Merck x Joatinga); 987 (Gardênia Azul x Pechincha); 881 (Alvorada X Taquara - Via Curicica e Camorim); 817 (Piabas X Terminal Recreio), 651 (Méier X Cascadura), 652 (Méier X Cascadura), 831 (Colônia x Taquara) e 865 (Pau da Fome x Taquara).



CONSÓRCIO INTERSUL: 010 (Bairro de Fátima x Central); 435 (Grajaú x Gávea); 014 (Paula Matos X Castelo); 104 (São Conrado x Rodoviária), 201 (Santa Alexandrina X Castelo); 448 (Maracaí X São Conrado), 603 (Usina x Saens Peña), 626 (Saens Peña x Muda), 157 (Gávea-Castelo, via Fonte da Saudade) e 605 (Vila Isabel x Saens Peña, via Maracanã).