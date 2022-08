Vilas Olímpicas retornam com novidades nas atividades - Foto: Divulgaçáo

Vilas Olímpicas retornam com novidades nas atividadesFoto: Divulgaçáo

Publicado 01/08/2022 15:32

Rio- Após o fim das colônias de férias de julho dos equipamentos esportivos do município, que contou com 6.700 pessoas se divertindo ao longo do mês, as Vilas Olímpicas voltam a oferecer a programação regular de atividades, que está repleta de novidades. Agora, há novas modalidades disponibilizadas gratuitamente para diversas faixas etárias, além da abertura de novas turmas. As aulas ocorrem de terça a sexta-feira, com a orientação de profissionais.

Na Vila Olímpica GREIP, na Penha, as novidades são as aulas de balé e jiu-jitsu. O balé abrange crianças dos 6 aos 12 anos, com aulas às quartas e sextas, às 9h, 10h e 15h. Já as aulas de jiu-jitsu ocorrem às terças e quintas, com turmas a partir dos 5 anos.

A Vila Olímpica de Ramos inaugurou turmas de muay thai, terças e quintas, às 20h e 21h, com faixa etária variando de 8 a 60 anos. Na Maré, a Vila Olímpica Municipal Seu Amaro agora tem aulas de futebol de campo aos sábados, na parte da manhã, para jovens entre 11 e 17 anos. No Encantado, serão ministradas aulas de hóquei na grama às terças e quintas. Já na Vila Olímpica Clara Nunes, em Acari, há novas turmas de hidroginástica e natação adulto e infantil.

"A colônia de férias foi um sucesso e serviu de estímulo para quem ainda não frequentava a Vila Olímpica começar a praticar esportes. Agora, com o retorno das atividades, estamos empenhados em proporcionar cada vez mais modalidades para a população, ampliando a oferta de vagas", disse o secretário de Esportes, Francisco Bandeira.

Para participar, os interessados devem realizar as inscrições diretamente nas secretarias dos equipamentos, de terça a sexta, onde é possível verificar todas as modalidades disponíveis e a oferta de vagas em cada uma. Os documentos necessários para matrícula são: cópias da identidade, do CPF, do comprovante de residência e atestado médico para maiores de 18 anos. Já os menores de idade devem apresentar cópias da carteira de identidade ou certidão de nascimento, da identidade do responsável, comprovante de residência e comprovante escolar.