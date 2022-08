De acordo com testemunhas, a PM disparou diversas vezes contra a irmã Rhayana Mello - Rede Social

Rio- A Justiça do Rio tornou ré a PM Rhaillayne Oliveira de Mello pela morte da própria irmã, que ocorreu em julho deste ano após a saída de uma festa em São Gonçalo, na Região Metropolitana. Ela vai responder por homicídio duplamente qualificado consumado. A decisão é da 4ª Vara Criminal de São Gonçalo. Rhailayne foi presa em flagrante pelo marido, que também é policial militar. De acordo com testemunhas, a ré disparou diversas vezes contra a irmã, Rhayana Mello. As duas vinham discutindo de outro bar e entraram em um banheiro de um posto de combustível, onde a briga continuou, até que a agente atirou contra a vítima. O crime aconteceu na Rua Doutor Francisco Portela, no bairro Camarão, em São Gonçalo.

O Ministério Público ofereceu denúncia ao Tribunal de Justiça do Rio no dia 27 de julho, acompanhada do auto de prisão em flagrante da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG).